جبريل إبراهيم: لن نعيد تجربة إقصاء الحزب الشيوعي مع الإسلاميين

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال رئيس حركة العدل والمساوة د. جبريل إبراهيم، أن البلاد بحاجة للمصالحة بين الجميع وأن تشمل المصالحة الوطنية كل من لم يجرم في حق الشعب السوداني. وأضاف:” المجرمون لا قبيلة ولا حزب لهم ونحن لا ندعو لعفو مطلق وأن يذهب المجرمون طلقاء، نحن ندعو لمحاسبة المجرمين “، مؤكداً أنه لا يمكن إقصاء الإسلاميين من المشهد لان ذلك أمر غير واقعي، فضلاً عن أنه أسلوب جرب مع الحزب الشيوعي بطرد نوابه من البرلمان.

وقال جبريل أن البلاد تعاني من تهتك في النسيج الاجتماعي بشكل كبير جدا ونزعات عنصرية وجهوية بدأت تظهر