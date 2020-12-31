مصرع وإصابة (8) أشخاص في إطلاق نار بين مهربين بالشمالية

الخرطوم: السوداني

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون، في تبادل لإطلاق النار بين جماعتين تنشطان في عمليات التهريب.

ووقع الاشتباك بالقرب من منطقة (القعب) بمدينة دنقلا.

وقال مقرر لجنة امن الولاية الشمالية بالإنابة العميد شرطة محمد علي الحسن لـ(وكالة السودان للانباء) أمس، أن الأجهزة الامنية بالولاية الشمالية كشفت عن طبيعة الأحداث التي شهدتها منطقة غرب دنقلا وأسفرت عن مقتل وإصابة ثمانية أشخاص، بأن الاحداث وقعت بغرب منطقة القعب بدنقلا بإطلاق نار متبادل بين مجموعتين من المهربين حاولت احداهما الاستيلاء على بضائع مهربة تخص المجموعة الاخرى مما أدى الى مقتل شخصين من المواطنين الأبرياء وجرح ستة تم اسعافهم. وأعلن مقرر اللجنة الامنية عن ترتيبات خلال الأيام القادمة لتمشيط كل المناطق الواقعة غرب الولاية والتي أصبحت ممرا للتهريب ووعد بإخلاء المنطقة من المهربين ودعا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الامنية برفع الحس الأمني والتبليغ عن عصابات التهريب.