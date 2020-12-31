مبادرة قومية لدعم القوات المسلحة

الخرطوم: السوداني

دشن عدد من رجال الدين ورموز المجتمع والإدارات الاهلية والشبابية والنسوية، بالخرطوم امس، حملة قومية لدعم القوات المسلحة.

وفيما سير المعاشيون قافلة دعم واسناد للجيش بالحدود الشرقية بمبادرة من متقاعدي الدفعة (32)، أعلن رئيس اللجنة التمهيدية للمبادرة مبارك النور في مؤتمر صحفي بمركز طيبة برس الإعلامي، عن تشكيل لجنة مركزية تعنى بالشأن القومي والإداري لعمل المبادرة والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية إسنادا للقوات المسلحة والالتفاف حولها لحماية الحدود. وأشار مبارك الى أن المبادرة شعبية شملت كل ألوان الطيف السوداني تحت شعار “جيش واحد شعب واحد” مبينا أن من أهداف المبادرة تحريك المجتمع لتقديم الدعم اللازم، مستعرضا الرؤية الكاملة من أجل السيادة الوطنية.