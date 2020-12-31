النائب العام يسمح لنقابة المحامين بمراجعة أوضاع الحراسات والمقبوض عليهم

الخرطوم: السوداني

اذن النائب العام تاج السر الحبر، للجنة تسيير نقابة المحامين، بمراجعة أوضاع الحراسات والوقوف على أحوال المقبوض عليهم بما يحفظ آدمية وإنسانية المقبوض عليهم.

وجاء ذلك في لقاء جمع بين وفد أمانة حقوق الإنسان والعون القانوني بلجنة تسيير حقوق الإنسان بالنائب العام أمس الأول.

وقال بيان صادر من اللجنة التسييرية، إن الوفد طالب بالمرور على الأماكن غير القانونية والتي تستغلها بعض القوات النظامية في حبس الأشخاص دون أدنى مسوغ قانوني، مشيراً إلى حجم الانتهاكات من القوات النظامية وصعوبة رفع الحصانات، داعياً الحكومة الانضمام لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري.

وقدم النقابة تصوراً لرفع الوعي بحقوق الإنسان لدى الجهات الأمنية والشرطية، وكيفية إعادة بناء الثقة بينها والمواطن في ظل الدولة المدنية.

وأكد النائب العام، على التعاون بين النيابة العامة واللجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان.