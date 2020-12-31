تجار الخرطوم يطالبون بتغيير السياسات الاقتصادية في 2021

الخرطوم : عبيـر جعفر

طالب عدد من تجار السلع الحكومة بتغيير السياسات الاقتصادية الحالية التي أضرت كثيرا بالاقتصاد وتسببت في ارتفاع الاسعار وركود الاسواق مما انعكست على دخول الموردين في خسائر وتوقعوا خلوا السياسات الاقتصادية في 2021م من الجمارك في بعض السلع .

وطالب رئيس شعبة تجار القطاعي بسوق امدرمان احمد النو الحكومة في العام الجديد 2021م باشراك كل القطاعات الاقتصادية في الميزانية ووضع رؤية واضحة لمعرفة الاخطاء الاقتصادية ووضع حلول حتى لا تتكرر الازمات الاقتصادية التي ضربت البلاد في العام 2020م

واكد تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم الماحي علي في حديث لـ(السوداني) على تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة من العام 2021 على التحرير وتقليل الجمارك ما يؤثر ايجابا على تراجع الاسعار وانتعاش الاسواق وزيادة الطلب على السلع ، مقترحا السماح بدخول الشركات الحكومية إلى السوق بغرض التنافس وقال علي اكبر ضرر سلبي يؤثر على السوق الجمارك .

وقال التاجر علي محمود ان الرؤية السياسية لعام 2021م غير واضحة لان الحكومة تستبعد مشاركة الجهات ذات الصلة في وضع البرامج الاقتصادية، مطالبا الحكومة باشراك الجهات المختصة من الخبراء الاقتصاديين لوضع رؤيتهم ومقترحاتهم الاقتصادية لتفادي التحديات التي تشكل عبئا في الميزانية وتنعكس على الاسواق والاسعار ، متوقعا ان تكون السياسات بعيدة عن الجبايات الحكومية مما يستغلها بعض التجار لمضاعفة سعر السعة ، واضاف بان السياسات الاقتصادية الواضحة تساهم في استقرار الاسعار وسعر الصرف .

واشار تاجر سلع ابراهيم محمود لعدم وضوح رؤية سياسية واضحة للعام الجديد ، وطالب محمود الحكومة بعدم وضع رسوم جديدة او جبايات مما تنعكس على زيادة الاسعار وضعف الطلب، مشيرا الى التشاور مع جهات الاختصاص لوضع برامج اقتصادية واضحة لتطوير الاقتصاد السوداني.