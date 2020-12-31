اقبال على شراء الحلويات والخبائزوالالعاب لرأس السنة

الخرطوم: بشير محمد علي

تشهد أسواق الحلويات بالخرطوم ومحال الأحذية والملبوسات والهدايا والتي طافت عليها (السوداني) أمس انتعاشا في حركة البيع خاصة استعدادا للاحتفال اليوم الخميس برأس السنة وبداية العام 2021

وقال صاحب محلات الحلويات والخبائز بالخرطوم لـ(السوداني) عباس عثمان ان هذه الايام تشهد اقبالا على شراء الحلويات المغلفة والخبائز والتورتات والفطائر من قبل أصحاب المحلات الصغيرة استعدادا لأعياد راس السنة مقابل طلب متوسط على الهدايا المغلفة، مشيرا الى ان هناك زيادة في اسعار الحلويات والخبائز حيث ان كيلو الباسطة كان بسعر (250)والان بسعر (300)جنيه

وقال أحد تجار الاحذية والملبوسات احمدعبدالمنعم ان هنالك تراجعا في البيع هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة خاصة بعد يوم 25ديسمبر حيث كان هناك اقبال طفيف على الشراء من قبل الجنوبيين والأحباش لأعياد الكريسماس وتوقفت حركة البيع هذه الفترة بالرغم من اقتراب أعياد راس السنة.

وقال بائع الالعاب والهدايا السنوسي محمد ان هناك طلبا على الالعاب النارية المضيئة من قبل المحلات الصغيرة والمواطنين والاسر وعلى الهدايا أيضا واشار إلى نفاد البضاعة منذ وقت مبكر رغم جائحة كورونا واكتفاء غالب المواطنين بالاحتفال في منازلهم

وقال ان معظم الهدايا التي يشتريها المواطنون هدايا بسيطة بسعر رخيص لايتجاوز الـ(200)او (300)جنيه ، مشيرا الى ان الاحذية والملبوسات لا تصلح هدايا هذه الايام نسبة لزيادة اسعارها والظروف الاقتصادية الراهنة اما الالعاب النارية المضيئة فيمكن الاحتفال بها حتى من داخل البيت وهي بسعر رخيص وتبلغ تكلفة الواحدة (50)جنيها.