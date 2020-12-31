تراجع مشتريات الذهب في رأس السنة والكريسماس بسبب كورونا

الخرطوم: بشير محمد علي

تشهد اسعار الذهب استقرار في الأسعار في (16 ـ 17) الف جنيه

وقال احد تجار الذهب بالعمارة بالسوق العربي بله ابراهيم ـلـ(السوداني) ان هناك استقرارا في اسعار الذهب بسعر(16-17)وتوقع أن يؤدي استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الدولار لحدوث ارتفاع في الاسعار مع بداية السنة الجديدة 2021 الى (18-20) الف جنيه للجرام

ولفت لعدم الاقبال على شراء الذهب كهدايا في عيد الكريسماس ورأس السنة كما كان يحدث في المواسم السابقة قبل انفصال الجنوب,

وتوقع تاثر البورصة العالمية باعياد راس السنة والكريسماس

وافاد ان سعر شراء الذهب البحريني (16-16.5)الف جنيه اما سعر البيع بسعر (13-13.5)الف جنية اما سعر شراء الذهب التركي ر (17-17.5)الف جنيه و البيع بسعر (14-15)الف جنيه ،وسعر شراء الذهب السعودي (15-15.5)الف جنيه اما سعر شراء الذهب المحلي (14-15)الف جنيه، مشيرا الى ان هذه الاسعار ثابتة منذ الاسبوع الماضي

وتوقع عثمان على أصحاب محل ذهب بالعمارة انخفاض الذهب مع انخفاض الدولار

وقال إن اسعار الذهب هذه الأيام مستقرةبين(17-16) الف جنيه واشار الى ان سوق البيع والشراء لاعياد راس السنة والكريسماس تراجعت هذا الموسم نسبة للظروف الاقتصادية الراهنة وجائحة كورونا .