ابرز القضايا الفنية والثقافية خلال 2020

الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

ترشيح (ستموت في العشرين) لجوائز الاوسكار

من ابرز الانجازات علي المستوى الثقافي تحقيق(فيلم ستموت في العشرين) نجاحا كبيرا علي اوسع نطاق وحصد العديد الجوائز،فيما تم ترشيحه لتمثيل السينما السودانية في منافسة على جائزة أفضل فيلم روائي.

واعتمدت اللجنة ترشيح الفيلم بشكل نهائي لتمثيل السينما السودانية في المهرجان بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة.



إقالة (الجنرال) حسن فضل المولي

كانت من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بقناة النيل الازرق بعد قرار لجنة إزالة التمكين بإقالة المدير العام للقناة حسن فضل المولي .



مقاطعة (اغاني واغاني )

كردة فعل لإقالة حسن فضل المولى أعلنت مجموعة من الفنانين مقاطعة برنامج (اغاني واغاني) الذي كان قد بدا تسجيله في ذلك التوقيت يتقدمهم مقدم البرنامج السر قدور ومن الفنانين هدى عربي ومكارم بشير إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم وشاركت هدى ومكارىم بالغناء في البرنامج.

المذيعة بسمات عثمان و (فتيل الصندلية)

اثارت المذيعة بقناة النيل الازرق بسمات عثمان ضجة كبيرة عند تقديمها لبرنامج آلاف ام الصباحي عندما اتصل أحد الأشخاص للمشاركة في موضوع الحلقة وشكا من تناولها للاخبار السيئة فردت عليه بقولها (اجيب ليك خبر سمح من وين حبيبي انا) ليتم تداول هذه الجملة بكثافة على سبيل السخرية،فيما ردت علي منتقديها الذين قالوا (بسمات ختوها في فتيل) بقولها (الا يختوني في فتيل صندلية).



عودة الكابلي للسودان

شهد بداية العام ٢٠٢٠ عودة الفنان الكبير الأستاذ عبدالكريم الكابلي للبلاد بعد غياب سنوات طويلة قضاها في أمريكا حتى نال جنسيتها.

كانت عودة الكابلي واسرته للبلاد بدعوة من منتدى دال الثقافي لتكريمه الذي تم على اعلى المستويات.



عودة هاجر كباشي

واستمر مسلسل العودة مع الفنانة هاجر كباشي التي عادت للبلاد بعد سنوات طويلة من الهجرة بأستراليا وتم استقبالها استقبالا كبير وقتها بمطار الخرطوم من جمهورها ومعجبيها.



عودة ايمان لندن

كما عادت للبلاد الفنانة ايمان لندن بعد غيبة طويلة قضتها متنقلة ما بين تشاد ولندن وتم استقبالها بالورود والفرقة الحبشية في مطار الخرطوم.



مغادرة سمية حسن

في الوقت الذي شهدت الساحة الفنية عودة عدد من الفنانين غادرت البلاد نهائيا الى مصر الفنانة سمية حسن وهي غاضبة من الوضع المزري الذي تشهده الساحة الفنية مؤخرا.



اعتزال نسرين الهندي

اعلنت الفنانة نسرين الهندي اعتزالها للغناء بعد مسيرة فنية بدأت في العام ٢٠٠٢ أنتجت من خلالها عدد من الالبومات، وكشفت الهندي عن أسباب اعتزالها الغناء بان هناك صراعا داخليا يراودها دوما بسؤال كبير هل الفن حرام ام حلال ؟



باترول عائشة الجبل

أثارت السيارة الجديدة التي اقتنتها الفنانة عائشة الجبل (باترول نيسان) ردود فعل كبيرة وكانت حديث الجميع ما بين مندهش للقيمة العالية للسيارة وما بين متسائل من اين اتت بثمنها ،فيما لم تكشف الجبلية عن أي تفاصيل لسيارتها (الباترول) مثار الجدل.



عودة ماما اميرة وطردها

عادت الناشطة في السوشيال ميديا الجنوبية والمثيرة للجدل اميرة علي الشهيرة بـ(ماما اميرة) للبلاد قادمة من امريكا واستقبلتها بمطار الخرطوم مجموعة من الفنانين، ثم مغادرتها لموطنها بدولة جنوب السودان الذي لم تمض فيه وقتا طويلا ليتم طردها بواسطة شخصيات سياسية بارزة استنكارا لالفاظها ويرون انها مسيئة وما تتناوله في فيديوهاتها مثار للضجة والنفور،وقتها ذرفت اميرة الدموع من خلال فيديو نشرته ندما على عودتها للسودان متوعدة من قاموا بطردها .



ضرب وتحرش بمذيعة القومي

أثار خبر ضرب المذيعة بالتلفزيون القومي حنان حامد ردود أفعال كبيرة وانتقادات واسعة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدين وتستنكر ما حدث لها من تحرش وضرب من بعض أفراد الدعم السريع الذين يعملون في استقبال التلفزيون وذلك عند دخولها لمكان عملها.الأمر الذي جعل الجهات المسؤولة من الشخصية المعتدية بقوات الدعم السريع المسارعة بتقديم اعتذار رسمي للمذيعة عبر شاشة القومي.



عبدالقادر سالم رئيسا بالتزكية

فاز الفنان عبدالقادر سالم بالتزكية برئاسة اتحاد الفنانين لدورة ثالثة بعد تقلده المنصب لدورتين وذلك لعدم وجود مرشحين وممارسة ضغوطات شديدة عليه لقبول المنصب إلا أنه وجد ترحيبا من الجميع.



اغلاق صالات الافراح

اثار القرار الذي اصدره والي الخرطوم أيمن خالد نمر جملة من القرارات كتدابير احترازية للحد من انتشار الكورونا من بينها ايقاف المناسبات بصالات الافراح والأندية وحظر التجمعات الجماهيرية ردود أفعال سالبة من أصحاب الصالات والفنانين وشمل القرار الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج، وتم تنفيذ القرار باغلاق وسحب تراخيص ثماني صالات افراح الأمر الذي لم يرق للفنانين والعازفين خاصة بعد العقوبة التي صدرت في حق البعض منهم بالقاء القبض عليهم والحكم بغرامة مالية كبيرة بلغت ١٥٠ ألف جنيه لكل من العازف والفنان.



فصل جماعي بالقومي

اثار قرار فصل وإنهاء خدمة مجموعة كبيرة من الموظفين بالتلفزيون القومي الذي صدر من لجنة إزالة التمكين ردود فعل مختلفة ورفض من الكثيرين، من بين المفصولين ٦ مذيعين من إدارة الاخبار وخمسة مخرجين ومعدين ومحررين من إدارة الاخبار ومصورين من بينهم اول مصورة في التلفزيون القومي،من جانبهم اكد المفصولين بانهن وحدوا صفهم لاستئناف قرار فصلهم في كل المؤسسات العدلية.

حفل النصري والكورونا

انتقد عدد كبير من المواطنين الحفل الجماهيري الأخير الذي أقامه فنان الطمبور محمد النصري بنادي الضباط والبلاد تعاني من تفشي الموجة الثانية من الكورونا وذلك بعد الازدحام الشديد الذي شهده الحفل وتم التقاط صور لها في الوقت الذي كانت تناشد فيه السلطات الصحية المواطنين بالاشتراطات الاحترازية للوقاية من الكورونا.



ود الامين وشلضم (سحابة صيف)

تداول كثير من الناس بان هناك خلافا وقع بين الموسيقار محمد الامين ومتعهد الحفلات الشهير ابراهيم شلضم وذلك بعد تصريح الفنانين محمد الامين بان شلضم لم يلتزم بالتباعد الاجتماعي في الحفل الاخير الذي جمع بينهما بنادي الضباط الأمر الذي جعل الباشكاتب يلغي الحفل الثاني الذي أعلن عنه شلضم.

من جانبه نفي شلضم وجود خلاف بينه ومحمد الامين وما حدث بينهما سحابة صيف عابرة ،موضحا “الكبير كبير وبابي متاكا للجميع لا اغلقه في وجه أحد.”



حسن تسريحة

اثارت استضافة الممثل والدارمي عمر وراق الشهير بـ(حسن تسريحة) في برنامج (مساء جديد) بقناة النيل الازرق صدى واسعا وانتقادات شديدة بسبب ظهوره بشخصيته غير الحقيقية وهو يحمل فرشاة يسرح بها شعره متقمصا دوره في شخصية حسن تسريحة ولديه شخصيات كوميدية اخرى مختلفة ابرزها “ودالشوربه، ليدو مان،العجلة دبل،…الخ”

عرض ازياء رجالي

لاقى تنفيذ فكرة اول عرض ازياء رجالي في السودان الذي كان عرضا لكل أنواع الازياء في مختلف مناطق السودان ردود فعل واسعة اغلبها ايجابية داعمة للتجربة وصاحب الفكرة خالد اونسه وآخرون معه كانوا سببا في نجاحها وتم تنفيذ العرض بفندق كورنثيا قامت بنقله مجموعة من القنوات المحلية والعالمية.



النقطة وإثارة الجدل

برزت في المشهد الفني مرة اخرى قصة (النقطة) ولكن بطرق اخرى وجدت انتقادا واستهجانا ورفضا كبيرا من الناس وتم وصفها بالاستفزازية بعد نشر الفيديوهات التي يظهر فيها بعض الاشخاص وهم ينثرونها بكميات كبيرة في رؤوس المغنيين خاصة في الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد،فيما برر بعضهم بان الأمر عادي ومن لديه مال ويريد أن(ينقط) لن يمنعه أحد.