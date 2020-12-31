مواطنون لـ(السوداني): 2020 من أسوأ الأعوام التي مرت على البلاد

استطلاع: بشير محمد علي

وصف مواطنون تحدثوا لـ(السوداني) حول رؤيتهم للعام 2020

والأحداث الاقتصادية التي تمت خلاله، وصفوه بالعام الأسوأ على العالم اجمع والسودان بصفة خاصة بسبب ما حمله من زيادات غير مسبوقة في السلع وغلاء معيشي طاحن والحظر الذي نفذ بسبب جائحة كورونا وما سببه من شلل اقتصادي كبير

المواطن محمد عبدالله قال لـ(السوداني) التي التقته في الخرطوم إن العام 2020 شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار وايضا زيادة كبيرة في معدل التضخم بنسبة تجاوزت الـ 200%

واشار الى ان هذه الاحداث لها اثرها السالب على معاش الناس حيث ان سعر الرغيفة كان العام 2019بسعر (1) جنيه للقطعة اما الآن بسعر 10 جنيهات في التجاري و(2) جنيه في المدعوم واضاف ايضا ان المواصلات كانت في العام 2019 بسعر 5 ــ 10 جنيهات للفرد اما الآن في 2020 بسعر 50 ـ 100 ــ 150 جنيه،مشيرا للارتفاع والغلاء الطاحن في المعيشة

وقال المواطن النورالصديق لـ(السوداني)ان العام 2020 شهد زيادة في مرتبات المعلمين والذي رفع أسعارالسلع كافة بالأسواق

وأشار لتمكن الحكومة الانتقالية من توفير السيولة النقدية والتي شهدت ندرة حادة في السابق وزاد: ولكن بلا فائدة منها في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار والتضخم

واضاف ان العام 2020 شهد احداثا اقتصادية اثرت في معاش الناس بصورة مريبة جدا

وقال الناس لم تكن تتوقع حدوث ذلك خاصة بعد التحولات السياسية التي حدثت في السودان واضاف : لو قارنا العام 2020 مع العام 2019 نجد ان هناك فارقا كبيرا من الناحية الاقتصادية ومعدل التضخم

وقال خالدالحاج لـ(السوداني ) ان ابرز الاحداث في العام 2020م هي جائحة كوفيد19 التي بدات بالحظر الشامل و توقف حركة الطيران والسفن وتوقف حركة السفربصورة عامة وتوقف حركة الموصلات

وقد تأثر المواطن وخاصة اصحاب المطاعم وبائعات الشاي واصحاب المركبات اصحاب (رزق اليوم باليوم) بالحظر خاصة وان الحكومة لم توفر لهم مرتبات ولا مواد تموينية

واضاف بهاء الدين عبدالعال ان ابرز الاحداث في العام 2020 زيادة المرتبات والتي قابلتها زيادة في أسعار المنتجات الاستهلاكية وقال القروش كتيرة لكن بلا فائدة

وقال ان اسعار إيجارات البيوت 10 ــ 15الف جنيه وانا بأصرف 20 الف و المرتبات في السابق كانت الفين وتلاته الاف كانت تقابلها الايجارات بسعر 600 وكانت الاسعار مناسبة واضاف ان العام 2020 م شهد ارتفاعا حادا في اسعار العملات الاجنبية خاصة الدولار كان 80 جنيها اما الان بسعر 267 جنيها للدولار الواحد

قال عبدالمنعم ان ابرز الاحداث الاقتصادية التي شهدها العام 2020م هي رفع الدعم عن الوقود التي اثرت علي المواطن بزيادة تعرفة المواصلات من 10 ــ (50و100)جنيه وايضا زيادة السلع الاستهلاكية بحجة غلاء الترحيل

واضاف لتسبب ظهور الكورونا واعلان الحظر الشامل في زيادة تعرفة البصات السفرية و اسعار المواصلات العامة كذلك

بالاضافة لزيادة اسعار الادوية وندرتها ، مشيرا الى أن الحدث الوحيد نهاية العام 2020 هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.