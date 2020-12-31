رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم لـ(السوداني):

حوار: عبد الرؤوف طه

—

• ما الغرض من تأسيس مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، وهل هو حاضنة بديلة للحرية والتغيير؟

مجلس شركاء الفترة الانتقالية كان قائماً بشكل غير رسمي في الفترة الماضية مكونو الفترة الانتقالية كانوا يضطرون لعقد لقاء ثلاثي بين مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير، رأى الناس أن هناك حاجة لترتيب الأمر بصورة مقننة وإضافة المكون الجديد (الأطراف الموقعة على اتفاق السلام)، هو جسم طوعي ليس لها امتيازات أو تكاليف مالية، مهمته عبارة عن (مطبخ سياسي)يجمع فيه الناس ويتفاكرون حول قضايا الأمة وينصحون مؤسسات الدولة لتنفيذ ما يتفقون عليه.

• حدث خلاف كبير حول تشكيل مجلس شركاء الفترة الإنتقالية رغم قولك إنه مجلس بلا مهام، إذاً لماذا الخلاف؟

لا أستطيع أن أسميه مجلس بدون مهام ولكن ليس له مهام رسمية كمؤسسات الدولة، هو مطبخ يعد السياسات ويحولها إلى مؤسسات الدولة لتنفيذها، أعتقد سبب الخلاف يعود لتجربة العام ونيف الماضية والصراع الذي حدث بين المكون العسكري والمدني وقوى الحرية والتغيير من جهة طوال هذه الفترة، هذه تركت آثاراً جعلت الثقة ضعيفة بين المكونات، كل كلمة فضفاضة تثير غُباراً كثيفاً.

• لماذا اعترضتم على تعيين رئيس الوزراء نائباً لرئيس مجلس شركاء الفترة الإنتقالية؟

الترتيب المراسمي في البلد لا يسمح في وجود أعضاء مجلس السيادة أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة اي إجتماع، الترتيب البروتوكولي يستدعي ألا يكون رئيس الوزراء رئيساً مناوباً لمجلس شركاء الفترة الانتقالية .

• هل تجاوزتم هذا الخلاف؟

نعم تجاوزناه تماماً

• لماذا تأخر تشكيل تكوين الحكومة الانتقالية؟

لسوء الحظ كل البرنامج المتفق عليه لتنفيذ اتفاق السلام كل المصفوفة تأخرت كثيراً، الأمر في الورق ليس كالأمر في الواقع، الاتفاق يحتاج لجهد كبير، إذا كان تشكيل جسم تشاوري مثل مجلس الشركاء استغرق هذا الوقت، طبيعي أن تشكيل الحكومة يكون متأخراً لأن مجلس الشركاء اخذ وقتاً في التشكيل.

• هل حدد وقت لإعلان الحكومة الجديدة؟

ارجو ان يكون قريباً، وصلنا لترتيب معقول وبدأت الترشيحات للمناصب والأسماء بدأت تظهر وفي وقت قريب ستعلن الحكومة الجديدة.

• هل دفعتم بترشيحاتكم للحكومة الجديدة؟

ليس بعد

• هل الخلافات مع الحرية والتغيير سبب تأجيل إعلان الحكومة؟

اعتقد الصراع داخل الحرية والتغيير يمثل مشكلة كبيرة، وخرجت أطراف أساسية من المجلس ألمركزي مثل الأمة القومي والحزب الشيوعي والبعث السوداني وتجمع المهنلين كلها سببت إشكالات داخل الحرية والتغيير هذا ربما أدى ايضاً لاتخاذ القرار داخل الحرية والتغيير.

• هناك خلاف واضح بينكم كجبهة ثورية والحرية والتغيير هل سيؤدي ذلك لبروز تشاكس في الحكم؟

من الصعب أن يكون الناس على قلب رجل واحد أو امرأة واحدة، الأمر يحتاج لتوفيق وهذا ما استدعى تكوين مجلس الشركاء لمحاولة حلحلة الإشكالات التي تنجب والتنسيق بين مواقف الأطراف المكونة للحكومة الانتقالية، إذا افترضنا ليس هنالك مشكلة على الإطلاق لن نكون واقعيين بإي حال من الأحوال، هذا الوضع الطبيعي لا بد من وجهات نظر مختلفة ولكن ان لا نفقد الهدف والوصول لتوفيق المواقف والتحرك إلى الأمام.

• تحدثت في أوقات سابقة عن مصالحة وطنية لكل السودانيين، هل تشمل الدعوة أعضاء الحكومة السابقة، وما هي رؤيتك للمصالحة الوطنية؟

أعتقد المصالحة الوطنية يجب أن تشمل كل من لم يجرم في حق الشعب السوداني، المجرمون لا قبيلة لهم ولا حزب لهم يجب أن يحاسبوا، نحن لا ندعو لعفو مطلق بحيث يذهب المجرمون طلقاء، دعوتنا المجرم يتحاسب والأفراد في المجتمع لديهم حقوق دعونا للحرية والعدالة ورفعنا شعارات بالثورة حتى يعبر الجميع عن آرائهم، البلاد بحاجة للتصالح مع الجميع وليس فقط مع الأحزاب التي كانت جزءاً من النظام الآخر أو البائد، نعاني من تهتك في النسيج الاجتماعي بشكل كبير جدآ، هنالك آراء مشاترة تحت لتوفيق، هنالك نزعات عنصرية وجهوية بدأت تظهر بصورة سافرة يتطالب التعامل معه برفق وإزالة اسباب التوتر بين المجتمع.

• هل لديك رؤية للمصالحة الوطنية؟

نعم، الحديث الذي ذكرته لك آنفاً جزء من الرؤية.

• هناك من يتهمك بالسعي لإدخال الإسلاميين الحكم عبر بوابة المصالحة الوطنية؟

لا أعتقد أنه باستطاعة أي طرف إزالة الإسلاميين من الوجود، هذا أمر غير واقعي، حاول الناس في ستينيات القرن الماضي القضاء على الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وحل الشيوعي، مع ذلك استطاع الحزب أن يأتي بانقلاب في ١٩٦٩م، الرئيس السابق جعفر نميري حاول التخلص من الشيوعيين وجز رقاب كبارهم مع ذلك استمر الشيوعي وحاليا هم مكون اساسي من مكونات الحكم في البلاد سواء كانوا في المعارضة أو واجهاتهم في الحكومة، اعتقد مسألة السعي لإقصاء اي طرف تدفع الناس لزواية تجعلهم يقاومون بشتى الطرق، من الأفضل أن تتاح لهم فرصة حرية التعبير عن آرائهم ليس من المصلحة محاولة محاكمة الأفكار، هناك سعي من بعض الجهات لمحاولة محاكمة الأفكار وهذا لا يخدم المجتمع، التنافس في المجتمع يجب أن يبتعد عن الصراع الايديولوجي الذي حدث في العقود الماضية.

• اتفاقية السلام تواجه بعدة تحديات مثل التمويل كيف ستخرجون من المأزق؟

لا يستطيع أحد أن يقلل من تحدي توفير تمويل للاتفاقية ومواجهة استحقاقات السلام، النوافذ بدأت تتفتح برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فرص الاستثمار أكبر من أي وقت مضى، نحن بلد غني نتمتع بموارد كثيرة نستطيع بشيء من الجهد أن نحصل من الأشياء التي نحتاج إليها عبر الاستثمار في هذه الموارد.

• هل توجد جهات خارجية وعدت بدعم الاتفاقية؟

بعض الحديث ما لم يتحول لواقع وحسابات معلومة في البنوك لا تستطيع أن تتحدث عن الدعم، كثيراً ما يعلن المجتمع الدولي عن دعومات ولكن لا تصل إلى المنتهى وذلك نحن ننتظر.

• ما مصير منبر الدوحة الذي كان النواة الأساسية لكل اتفاقيات السلام؟

منبر الدوحة كمنبر للتحاور لحد كبير لم يعود له هذا الدور، ولكن هذا لا ينفي دور دولة قطر في السودان، أو دور دولة قطر في دارفور، دولة قطر لديها التزامات ومشروعات قائمة، ومشروعات في طريق التنفيذ ونحن نأمل الأخوة في دولة قطر أن لا يستنكفوا في تنفيذ ما التزموا به لإقليم دارفور وكل السودان، وكونه أن المفاوضات لم تكتمل عندهم، ولكن يملكون شرف بداية هذه المفاوضات وتحملوا تبعاتها لفترة طويلة وانفقوا أموالا طائلة لتنفيذ وثيقة الدوحة، ما فعلنا في جوبا هو إكمال لما بدأ في قطر، الفرصة متاحة أمام قطر لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وشرعوا في تنفيذها.

• كيف تبدو علاقتكم مع الجيش وقوات الدعم السريع؟

علاقتنا مع كل مكونات الفترة الانتقالية علاقة طيبة.

• تبدو أقرب للمكون العسكري؟

ليست لدينا أي موقف مضاد تجاه أي طرف، لدينا مواقف تجاه سياسات نرى أنها ليست قويمة وتحتاج لمعالجة ولكن ليست لنا مواقف مطلقة مع أي طرف من الأطراف

• اتفاقية جوبا تحدثت عن النازحين واللاجئين هل من بشريات هم الأكثر تضرراً؟

الشعب السوداني كله تضرر من الحرب حتى الذين لا يقيمون في مناطق الحرب تضرورا منها، الاقتصاد السوداني تضرر من الحرب، النازحون واللاجئون كانوا شهوداً على اتفاق جوبا، الاتفاق اهتم بهم وافرد لهم فصلنا كاملاً لمناقشة قضاياهم، الان ننتقل لمرحلة التنفيذ من حيث الاتقاق، والاتفاق انصفهم تماماً وليس لهم مشكلة في هذا الجانب، لكن التحدي في إيجاد الموارد لتنفيذ ما اتفاقنا عليه بشأن النازحين واللاجئين، اطمنهم سيعودون إلى ديارهم معززين ومكرمين ويجدون الخدمات الأساسية التي يفقدونها.

• الحكومة الانتقالية اعتقلت بعض الشباب تعسفياً مثل معمر موسى ومخائيل بطرس ولم نسمع لكم صوتاً ؟

نحن ضد أي اعتقال تعسفي، نحن مع الحرية وليس الفوضى، نحن مع دولة القانون، أن تقوم الشرطة والنيابة العامة بمهمتها في فتح البلاغات والتحري وثم يتبينون من أن هنالك جريمة أساسية ثم إن يذهبوا للقضاء، والقضاء هو الفصل بيننا، اما الاعتقال التعسفي بعيداً عن القنوات الرسمية هذا أمر مرفوض تماماً.

• رموز النظام السابق معتقلون منذ عامين دون محاكمات باستثناء محاكمة انقلابي 1989م؟

التأخير في المحاكمة ظلم، لأن الفترة التي يقضيها بالسجن ستكون غير مفهومة بالنسبة لديه وبالنسبة لأهله، التعجيل في المحاكمة سيكون انصاف للمتضررين منهم وانصاف للمتهمين أيضاً لأنهم واجهوا القضاء ووجدوا جزاهم سواء كان براءة أو تجريما، ام ان يحبس الناس من غير تقديمهم للمحاكمة ربما في بداية الثورة لأسباب احترازية والوضع السياسي يقتضي حبس بعض الناس لبعض الوقت في ذلك الحين ولكن يجب أن لا يكون هذا الأمر مفتوحاً إلى ما لا نهاية وهذا مخالف تماماً لشعار العدالة.

• حال وصلتم للحكم هل ستسرعون محاكمتهم؟

نعم، البريء يخرج والمجرم يحاكم