اجتماع حاسم لقيادات مسار الشرق مع الوساطة ولقاء مُرتقب مع سلفا كير

الخرطوم: السوداني

أبدت حكومة دولة الجنوب، تفهمها للصعوبات التي تعترض سير إنفاذ اتفاق مسار شرق السودان، وتعهّدت بحلها مع الخرطوم قريباً. في وقت ضربت موعداً لقادة المسار، للقاء راعي الاتفاق الرئيس سلفا كير ميارديت الاثنين المقبل بالعاصمة جوبا.

وكان رئيس فريق الوساطة، المستشار الأمني للرئيس الجنوبي توت قلواك، عقد اجتماعاً مطولاً اليوم بجوبا مع مشرف مسار الشرق خالد شاويش ورئيس وفد التفاوض للمسار أسامة سعيد، واستمع لشرحٍ من شاويش حول العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جويا بشكل عام، واتفاق مسار شرق السودان على وجه الخصوص.

وامتدح اسامة سعيد في تصريحات عقب اللقاء، متابعة القيادة الجنوبية اللصيقة لسير إنفاذ اتفاق سلام جوبا، وتوقع أن يكون اللقاء المرتقب مع الرئيس سلفا كير الاثنين المقبل حاسماً لكثير من القضايا التي ظلت عالقة منذ وصولهم الخرطوم، وشدّد سعيد، على أهمية اطلاع جوبا على كل تفاصيل إنفاذ الاتفاق، لجهة أنها الضامنة والراعية للاتفاق.