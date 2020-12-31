الجولة الثانية للممتاز تنطلق المريخ ينازل السوكرتا بحثا عن أول ثلاث نقاط

الخرطوم: السوداني

تنطلق مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز عصر ومساء اليوم بمباريات مهمة، حيث سيلعب المريخ امام حي العرب بورتسودان مساء اليوم بملعب الهلال، وللمريخ نقطة كسبها بتعادله مع هلال كادوقلي بينما لحي العرب نقطة خرج بها في لقائه السابق مع نادي الهلال، ويحتضن ملعب الخرطوم عصر اليوم ديربي الفاشر بين الهلال والمريخ، وسبق للسلاطين الفوز في الجولة الماضية بينما خسر هلال الفاشر في الجولة الماضية أمام هلال الساحل، ويلعب الأمل عطبرة عصر اليوم أمام الاهلي الخرطوم قبل السفر لبوركينا فاسو لمواجهة ساليتاس في إياب الدور الأول لمسابقة الكونفدرالية، بينما تختتم مباريات اليوم بلقاء هلال بورتسودان والأهلي شندي مساء بملعب الخرطوم لفك الارتباط بين الطرفين خاصة بعد فوزهما في الجولة الماضية.