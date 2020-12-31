الهلال يختتم تدريباته لملوك الشمال اليوم

يجري فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح اليوم المران الختامي استعدادا لمواجهة الاهلي مروي عشية الغد في بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد أدى بالأمس على ملعبه في امدرمان الحصة التدريبية الرئيسية حيث ركز زوران على تجهيز التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها مباراة اليوم، وعمل الصربي وطاقمه المعاون على تصحيح الاخطاء التي لازمت أداء اللاعبين في مباراة حي العرب بورتسودان الأخيرة، وشدد الجهاز الفني للأزرق على أهمية تدارك الأخطاء بغرض تفاديها خلال مباراة الغد امام ملوك الشمال.

يجدر ذكره أن مباراة الهلال امام الاهلي مروي تعتبر الاخيرة قبل استقبال الاشانتي كوتوكو الغاني الاربعاء المقبل في إياب الدور الاول لمسابقة دوري ابطال إفريقيا.