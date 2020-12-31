اللجنة المنظمة لمباراتي الهلالين الافريقيتين تجتمع الأحد

الخرطوم: السوداني

كون الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، لجنة منظمة محلية لمباراتي الهلال الخرطوم والهلال الأبيض الافريقيتين في مواجهتي الاشانتي كوتوكو الغاني، ونامنغو التنزاني في إياب الدور الأول من رابطة الأندية الافريقية أبطال الدوري، والبطولة الكونفدرالية، هذا وسيواجه الهلال الأبيض نامنغو يوم الثلاثاء 5 يناير 2021م، ويستقبل الهلال الخرطوم الاشانتي يوم الأربعاء 6 يناير المقبل، وكلا المباراتين عند الساعة الثالثة عصرا في استاد الهلال بأمدرمان.

اللجنة المحلية المنظمة للمباراتين ستعقد اجتماعها عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد القادم، في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم2، وسينعقد الاجتماع الفني لمباراة الهلال الأبيض ونامنغو عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين 4 يناير، والاجتماع الفني لمباراة الهلال الخرطوم والاشانتي كوتوكو عند الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 5 يناير 2021م.. وكلا الاجتماعين الفنيين في مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم2.