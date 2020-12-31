انعقاد الاجتماع الفني المشترك لمباريات الأسبوع الثاني بالدوري

الخرطوم: السوداني

ترأس المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس لجنة المسابقات – الاجتماع الفني المشترك لمباريات الأسبوع الثاني بالدوري الممتاز، والذي انعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم في الخرطوم2، وجاء الاجتماع بحضور كل الاندية عدا حي الوادي نيالا، وتم التأمين على كل الاجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالمباريات التي ستلعب على مدار عصر ومساء يومي الخميس والجمعة؛ 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2021م، في استادي الخرطوم والهلال، هذا وتم التأكيد على انطلاق مباريات العصر عند الساعة الثالثة والربع، ومباريات المساء عند الساعة السادسة والنصف مساء، واستمع باني خلال الاجتماع إلى شكاوى الاندية من بعض المعيقات، وقدم العديد من التوجيهات الخاصة بالتجويد في عملية التنظيم، وكان الاستاذ بدرالدين المبارك عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس لجنة الحكام – حضوراً بالاجتماع في المنصة بالاضافة إلى الأستاذ محمد زين ومعاذ من لجنة الحكام.

وأشرف عدد من الحكام على الترتيبات الخاصة بتأمين الزي الخاص بكل فريق.