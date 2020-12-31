اتحاد الكرة يتسلم موافقة القطري على علاج ( التش)

الخرطوم: السوداني

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، حسن برقو عن تلقيهم موافقة من رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم؛ الشيخ / حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أعلن من خلاله موافقتهم على التكفل بكامل نفقات علاج لاعب المنتخب الوطني الأول ونادي المريخ، الكابتن أحمد حامد محمود (التش)، المتواجد حالياً بالعاصمة القطرية (الدوحة)؛ لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها بصفوف ناديه في مباراة اتوهو الكونغولي بالدور التمهيدي من بطولة رابطة الاندية الافريقية أبطال الدوري، وجاءت الموافقة بناءً على البروتوكول الموقع ما بين الاتحادين؛ السوداني والقطري، عبر رئيسي الاتحادين، البروفسير كمال شداد، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأبان الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أنهم ظلوا في حالة متابعة لملف اللاعب أحمد التش، والتي كللت فيها المساعي بالنجاح، متمنياً له تمام العافية والعودة السريعة إلى ممارسة نشاطه داخل المستطيل الأخضر ليلحق بركب زملائه في المنتخب الوطني الأول وناديه المريخ، وذكر رئيس لجنة المنتخبات أن الاتحاد القطري أعلن التكفل بكامل نفقات العلاج من عملية وتأهيل، والإقامة في الدوحة إلى حين إكمال الفترة المقررة للاعب أحمد حامد، شاكراً الاتحاد القطري ورئيسه سعادة الشخ حمد على التجاوب الكبير، والاستجابة لطلب الاتحاد السوداني، في إطار التوأمة الموقعة بين الاتحادين، والتي تصب في اتجاه تقوية أواصر الصلة بين البلدين الشقيقين، مذكّراً بأن البادرة ليست غريبة على الاتحاد القطري الذي سبق وان استجاب لطلب علاج اللاعب محمد عبد الرحمن، آملاً أن يستمر التعاون بين الاتحاد وأن يتم طرق آفاق أرحب في المرحلة المقبلة، وإنابة عن مجلس إدارة الاتحاد السوداني وجموع الرياضي، وعشاق كرة القدم تقدم برقو بالشكر الجزيل إلى الاتحاد القطري على ديمومة التعاون والترحاب بكل طلبات الاتحاد السوداني، وآخر ذلك علاج لاعب المنتخب الوطني والمريخ أحمد التش.

وفي ختام حديثه جدد الدكتور حسن برقو تأكيده على الاهتمام والمتابعة لكل لاعبي المنتخبات الوطنية، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، متمنياً التوفيق لصقور الجديان والأندية المشاركة بالمنافسات الخارجية في الاستحقاقات القادمة.