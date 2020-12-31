واصل الظهور والتصريحات تركي آل شيخ: أخطط لتلعب أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد مع الهلال

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، عن أنّه يهدف لتلعب أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشتر يونايتد في السودان مع الهلال.

وقال تركي آل شيخ في تصريحاتٍ لقناة أمدرمان الفضائية لبرنامج”هتاف المساطب”، إنّه سيحمل معه عند قدومه للسودان رعاية تشيرت لنادي الهلال.

وأضاف” أمام الإدارة فرصة لاختيار أفضل شركة عالمية للملابس الرياضية”.

وتمنى تركي آل شيخ أن يجري اتحاد كرة القدم السوداني تعديلات برفع عدد المحترفين إلى 5 لاعبين لاختيار أفضل اللاعبين على إفريقيا في الهلال وألمح إلى أنّه يدرس في الوقت الراهن ملف الإضاءة والمحترفين في نادي الهلال.

وتابع” أمنيتي أن أرى الهلال من أفضل الأندية على مستوى العالم، وسيرى المشاهد الهلالي قناته أكثر تطورًا”.

والأحد، أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي، تُركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قبوله بالرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني استجابةً لدعوة رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال السوداني هشام السوباط.