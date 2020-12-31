 المريخ يُعيِّن رجل الأعمال السعودي “التازي” رئيساً فخرياً للنادي

الخرطوم: السوداني

أعلن المريخ تعيين رجل الأعمال السعودي أحمد طه التازي، رئيساً فخرياً للنادي. وقال رئيس نادي المريخ آدم عبد الله (سوداكال) إن تعيين التازي جاء نسبةً لأن الرياضة سفارة شعبية، كما أنهم على ثقة بأنّ الرجل سيُقدِّم الكثير من الأعمال التي تدعم نهضة الكيان في المقام الأول، وأكد انه من المحبين للمريخ.

يُشار إلى أن الرئيس الفخري للزعيم، أعلن تكفله بتوفير طائرة خاصة تقل الفريق إلى نيجيريا لمُقابلة أنيمبا في إياب الدور الأول من البطولة الأفريقية، كما ينتظر أن يقوم الرئيس الفخري بالكثير من الأعمال على صعيد المنشآت والبنية التحتية بالنادي بالإضافة إلى دعم فريق الكرة الأول خلال فترة التسجيلات القادمة. ووعد بحافز ضخم للاعبين في حالة وصولهم للمجموعات.