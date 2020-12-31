التربية بالشمالية تنفي ما تردد عن بداية العام الدراسي

دنقلا: السوداني

نفت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية ما يتردد عن بداية العام الدراسي الجديد في الثالث من شهر يناير المقبل .

وأكد مدير عام الوزارة بالولاية الشمالية الأستاذ خالد ميرغني عبد القادر أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار أو تصريح يفيد بإنطلاقة العام الدراسي الجديد .

ودعا المدير العام وفق (سونا) المواطنين لأخذ المعلومة الصحيحة من الوزارة والجهات الرسمية، مشيرا الي أن بداية العام الدراسي الجديد في الولاية الشمالية مرهون بتوفير الإحترازات الصحية.

وأضاف أن الوزارة قامت بوضع تصور فني متكامل لضمان إستقرار العام الدراسي، مبينا أن وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية في الولاية إلتزمت بتوفير المعقمات ورش حجرات الدراسة والداخليات فيما تقوم اللجنة الثلاثية التي تضم وزارات التربية والصحة والمالية بدراسة مشروع توفير الكمامات المطلوبة للمعلمين والطلاب وذلك حفاظا علي صحتهم.