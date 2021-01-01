ضبط أدوية مهربة ممنوعة الاستخدام بقيمة (880) ألف جنيه

الخرطوم : السوداني

كشفت الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن ضبط أدوية مهربة وممنوعة التداول الا عبر المستشفيات الحكومية المتخصصة في مجال النساء والتوليد وتحت الاشراف المباشر من الطبيب الاختصاصي وتم على إثرها تحريك إجراءات قانونية ضد المتهمين .

وأكدت مدير الادارة العامة للصيدلة د. سارة عمر عبد الله أن فريقا من قسم الرقابة بإدارة المؤسسات الصيدلانية الخاصة تمكن من ضبط (88) شريطا من حبوب الـ (ميزو بريستول) بقيمة 880 ألف جنيه وهي تستخدم للاجهاض ولا يتم صرفها الا بالمستشفيات الحكومية مجاناً ووفق ضوابط معينة. وحذرت من تداول الادوية والمستحضرات الطبية المهربة.