زيادة تعرفة أسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز (500) %

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزيرة المالية د. هبة محمد أحمد علي، عن تعديل في أسعار تعرفة الكهرباء، بزيادة تجاوزت نسبة (500)%، ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 1 يناير العام 2021 حتى العام 2024.

وقررت وزيرة المالية، زيادة اسعار التعرفة للقطاع السكني؛ كالاتي:

من 0 الى 100 = 0.80 جنيهاً للكيلو واط.

من 101 إلى 200 = 1.00 جنيه للكيلو واط.

من 201 إلى 300 = 1.20 جنيهاً للكيلو واط.

من 301 إلى 400 = 1.40 جنيهاً للكيلو واط.

من 401 إلى 500= 1.60 جنيهاً للكيلو واط.

من 501 إلى 600 = 1.80 جنيهاً للكيلو واط.

من 601 ومافوق = 6.35 جنيهاً للكيلو واط.

في وقت بلغت أسعار تعرفة دور العبادة

0.80 جنيهاً للكيلو واط.

فيما يخص القطاع الزراعي:

من 0 إلى 200 = 0.80 جنيهاً للكيلو واط.

من 200 إلى 500 = 1.00 جنيه للكيلو واط.

من 500 فما فوق = 1.6 جنيه للكيلو واط.

اما تعرفة الاستثمار الزراعي الأجنبي= 6.35 جنيهاً للكيلوواط.

بينما بلغت تعرفة مياه المدن والمدارس والداخليات وداخليات صندوق دعم طلاب، 6.350 جنيهاً للكيلوواط.

فيما بلغت تعرفة (تجاري – قطاع حكومي – فنادق – مستشفيات خاصة – جامعات خاصة – اتصالات – سفارات – منظمات) 10.2 جنيه للكيلو واط.