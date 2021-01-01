تيري وارنولد يبصمان المريخ يعبر السوكرتا بثلاثية نظيفة نمر يعود بقوة وظهور جيد لأحمد عبد العظيم

الخرطوم : السوداني

تمكن المريخ من تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري الممتاز وذلك بعد ان تمكن من كسب حي العرب بورتسودان بثلاثة أهداف دون مقابل احرزهما مهاجم الفريق المتالق سيف تيري (هدفين) وهدف للمحترف البوركيني ارنولد. وواصل المهاجم سيف تيري، التألق في مباراة الامس وقدم مباراة كبيرة واستطاع أن يصل لمرمى المنافس مرتين. كما شهدت المباراة ظهورا مميزا لحارس مرمى الاحمر احمد عبد العظيم الذي قدم مردودا فنيا عاليا في المباراة وانقذ المرمى من كرات خطيرة من الخصم مما كشف عن رغبة الحارس الكبيرة في تحقيق المفاجاة وابعاد الحارس الاول منجد النيل والاستمرار في الظهور خلال المقابلات القادمة. يذكر ان مدافع الاحمر صلاح نمر ظهر في مباراة الامس وقدم مردودا فنيا عاليا وسيكون اللاعب واحداً من الخيارات الاساسية بالنسبة للمدرب الفرنسي غوميز خلال المباراة الافريقية القادمة. وتعتبر مباراة الامس امام حي العرب هي الاخيرة للمريخ قبل المغادرة الى نيجيريا لمواجهة انيمبا في اياب الدور الاول من البطولة الافريقية لكرة القدم، واكمل مجلس ادارة النادي كافة الترتيبات الخاصة بمغادرة البعثة التي ينتظر ان يقودها عضو مجلس الادارة احمد مختار الى جانب الجهازين الفني والاداري و25 لاعباً