أبرزها صدام الهلال والأهلي مروي مواجهات الجولة الثانية للممتاز تستكمل اليوم

تستكمل مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز اليوم الجمعة بقيام (4) مباريات مهمة بملعبي الهلال والخرطوم، وأبرز مواجهات اليوم سيستقبل فيها الهلال ضيفه الأهلي مروي مساء اليوم في الجوهرة الزرقاء بحثا عن تحقيق انتصار مهم قبل خوض اللقاء اﻹفريقي، خاصة بعد تعثر الهلال في الجولة الماضية امام حي العرب بورتسودان بالتعادل الايجابي بهدف لكل ومن المتوقع أن يمنح الصربي زوران الفرصة خلال مباراة اليوم لمجموعة من الأسماء التي لم تظهر امام (السوكرتا) للمشاركة بصورة أساسية، بقيادة الثلاثي نصر الدين الشغيل وابوعاقلة عبد الله إلى جانب نزار حامد، كما يتوقع ان يعود المهاجم الدولي محمد عبد الرحمن لتشكيلة الهلال الأساسية خلال مباراة اليوم. على الجانب الآخر بدأ الاهلي مروي منافسة الممتاز بتعادل مستحق أمام الاهلي الخرطوم بهدفين لكل، وينشد ملوك الشمال تقديم اداء رفيع امام الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم خدمة فنية للفرقة الهلالية. وفي بقية مباريات اليوم سيلعب الهلال الأبيض امام الشرطة القضارف بملعب الخرطوم، وسيسعى التبلدي لتعويض خسارته أمام الخرطوم الوطني بينما ستسعى الشرطة القضارف لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الامل عطبرة، وسيلعب الهلال كادوقلي المنتشي بتعادله مع المريخ وامام حي الوادي نيالا بينما سيجد توتي العاصمي نفسه في اختبار صعب امام الخرطوم الوطني عشية اليوم.