الهلال يختتم تحضيراته تأهباً لمواجهة الملوك

حسم أبو عاقلة عبدالله حامد التقسيمة التي أجراها الصربي زوران مانولوفيتش في النصف الساعة الأخيرة، بهدف جميل لمصلحة منتخب نزار حامد الذي أنهى التقسيمة القوية والمثيرة متفوقاً على منتخب بوي، وشهدت التقسيمة حماسا كبيرا وندية وإثارة وتدخلات والتحامات قوية بين اللاعبين، اضطر على إثرها الوحدة الطبية للتدخل عدة مرات، الأمر الذي أعجب المدرب زوران الذي بدأ عليه سعيداً بهذا التنافس بين عناصر الفريق بغرض حجز مقعد أساسي في مباراة اليوم، كما ركز الصربي في المران الختامي على وضع خطته التي سيخوض بها لقاء الغد أمام الأهلي مروي التي تلعب ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، هذا فضلاً عن الإطمئنان على جميع عناصر الفريق والوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين. في الجانب الآخر أخضع الصربي عدلان مساعد المدرب بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في التقسيمة إلى تدريبات رفع المخزون البدني بتدريبات تقوية قسم من خلالها اللاعبين إلى ثلاث مجموعات عمل من خلالها على تمرير الكرة من لمسة واحدة ، ومن جانبه ركز مدرب الحراس التونسي كريم السباعي على تجهيز الثنائي جمال سالم وأبو عشرين بتدريبات التقوية بالحبال داخل الثلاثة خشبات. هذا ومن المنتظر أن يواصل الهلال معسكره المغلق حتى موعد مباراته مساء اليوم أمام الأهلي مروي باستاد الهلال.