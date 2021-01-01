رسميًا.. تحديد موعد حسم شكوى المريخ ضد هلال كادوقلي

أفادت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، أنّها ستحسم شكوى المريخ الخرطوم ضد الهلال كادوقلي الحادي عشر من يناير المقبل. وقال رئيس اللجنة المنظمّة، الفاتح باني، في تصريحات صحفية ، إنّ لجنته لم تتسلّم شكوى واحدة في الأسبوع الأوّل من منافسة الدوري الممتاز. وأضاف” تسلّمنا شكوى رسمية من نادي المريخ ضد نادي هلال كادوقلي، وخلاف ذلك لم نستلم أيّ شكوى أخرى”. وأردف” قد تكون هناك شكاوى أمام الأمانة العامة لاتحاد الكرة ولكن لم تصلنا غير شكوى نادي المريخ”. وسابقًا، دفع نادي المريخ بشكوى ضد نادي هلال كادوقلي طاعنًا في مشاركة لاعبه محمد خضر عبد الله. وكانت المباراة التي جرت، الأحد، بين المريخ الخرطوم وهلال كادوقلي في الممتاز قد انتهت بالتعادل من دون أهداف.