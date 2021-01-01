وفاة 8 أشخاص في حادث مروري بمنطقة الدبة

الخرطوم: السوداني

أدى اصطدام مركبة حافلة هايس ومركبة بوكس الى وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتلف بالمركبتين بمنطقة الدبة في الولاية الشمالية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة، أن الحادث وقع عندما كان سائق الحافلة هايس موديل 2016 متجهاً من الشمال الى الجنوب وعند وصوله للكيلو 214 حاول تخطي مركبة تسير أمامه بطريقة خاطئة، فاصطدم بمركبة بوكس في الاتجاه المعاكس. ونتج عن الحادث وفاة وإصابة 13 شخصاً.

وفور ورود البلاغ، تحركت الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث وعمل رجال المرور على إسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج ونقل الجثامين للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتم فتح الطريق أمام حركة السير واتخاذ إجراءات بلاغ مرور بقسم شرطة الدبة.