حمدوك: تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القادمة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنّ الأيام القادمة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء وإعلان المفوضيات ومجلسي السيادة والتشريع، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي سيكون ممثلاً لكل قطاعات وفئات المجتمع السوداني.

في السياق، كشف حمدوك، عن ملامح من موازنة العام 2021م، وقال إنها تقوم على مُرتكزات واقعية بالتركيز على مجالات السلام والتعليم والصحة وتوظيف الشباب والاهتمام بمعاش الناس، قائلاً إن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب يمثل فتحاً اقتصادياً.

في الصدد، قال رئيس الوزراء في كلمته بمناسبة عيد استقلال السودان، إن السلام الشامل والعادل والمُستدام لن يتحقّق إلا بمُواجهة التحديات المُحيطة بالحوار مع كل الرفاق بشجاعة وصرامة وصراحة، مشدداً على أنّ السلام من أولويات الحكومة الانتقالية، مطالباً باستكمال الحوار مع الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور من أجل الوصول للسلام الشامل.

في صعيد متصل، أوضح حمدوك أنّ القوات المسلحة تقاتل عن الحدود الشرقية من أجل الوطن وترابه، واتهم الأنظمة الشمولية بزج القوات المسلحة في حروبات عبثية أفقدتها القدرة على الدفاع عن حدود البلاد، وأن الأنظمة السابق أوصلت البلاد لمرحلة تدخُّل القوات الأممية بـ27 ألف جندي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقال إنّ القوات المسلحة أكثر استعداداً لحماية مواطنيها، وكشف عن تشكيل الآلية لحماية المواطنين قوامها القوات المسلحة وأطراف السلام، وأبان أن قوات (يونيتاميس) القادمة ستكون ذات مهام محُددة وفقاً للفصل السادس.

وعلى صعيد آخر، أعلن حمدوك رفضهم لقتل المواطنين خارج القانون بالتعذيب أو الإخفاء القسري، وكشف عن إجازة مجلس الوزراء المصادقة على الاتفاقية الدولية لمُناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.