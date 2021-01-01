رئيس التحالُف السُّوداني يُطالب بطرح موازنة 2021م بشفافية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس التحالُف السُّوداني خميس أبكر، إنّ عدم الشفافية جعل الناس تحمل السلاح، وذكر أبكر في لقاء تفاكري اليوم الجمعة بأن موازنة 2021م يجب أن تُطرح بشفافية لمعالجة المشكلات، مؤكداً أن الوضع لن يستمر، لأن هناك شركاء في الحكم.

وفي سِياقٍ مُنفصلٍ، انتقد لجنة إزالة التمكين بأنها لم تعالج أزمة الوضع الاقتصادي (الشائك)، مشيراً إلى أنه عند استفسار اللجنة عن الأموال التي تم استردادها، جاءت مبرراتهم بأنها يُراد تسليمها لوزارة المالية وهي لا تريد الاستلام، ثم هناك إجراءات محامين وقضاء لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه بعد التشكيل الوزاري، ستكون هناك لجنة ذات سند قانوني ليس الغرض منها التشفي والانتقام.

وأوضح أبكر أنّ الانفلات بولايات دارفور بسبب تقاعُس الحكومة من تكوين قوة أمنية وطنية، مِمّا جعل بعض المواطنين يتمسّكون بمعسكرات النازحين بقوات “يوناميد”، لفرضهم للقوات النظامية.

واعتبر خميس، أن الحكومة الانتقالية نجحت في تحقيق السلام والحرية ولكنها لم تحقق العدالة، مشيراً إلى أن السلام تأخر كثيراً على أرض الواقع.