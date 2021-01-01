رئيس الوزراء الأسبق “معتز موسى” ينعي خطيب مسجد الرياض الشيخ “يوسف إدريس”

السيد معتز موسى رئيس الوزراء الأسبق، ينعي شيخ يوسف إدريس خطيب مسجد الرياض:

قصتي معه بدأت منذ سنوات…ساقتني أقدار الله ان اصلي خلفه ذات جمعة…(كان لدي موعد مع شخص قريب من المسجد عقب الصلاة وكنت حينها موظفا في وحدة السدود )…ماكادت الخطبة تتنتهي حتى وقع في صدري محبة عميقة لهذا الإمام(يوسف)…لم تجمعني به اي معرف من اي شكل قبل ذلك….ولاني لدي حساسية عالية تجاه أي واعظ يتحدث للناس بلسان مقاله ولا يكترث للسان حاله..فيقع تناقض يفسد الاستفادة جملة ممايقول..هذه الحساسية عندي منذ الصغر وكنت إلى وقت قريب لا اجامل في التعبير عنها…ولكن الحبيب يوسف اسرني بصدقه وعدم تكلفه وحديثه بمودة راغبة في إصلاح السامعين لاحديث المتعالي المتباهي بقدراته وعلمه…فضلا عن انسجام لاتخطئه العين بين لساني حاله ومقاله…من حينها وانا حاجز مقعد في الصف الامامي كل جمعه مقابل المنبر مباشرة..وكنا نسعد (كلانا)بعناق عميق عقب الصلاة مباشرة ثم يتيح الفرقة بعدي لجميع المصلين يعانقوه..فيتوالى في (المقالدة ) د.الجزولي دفع الله ثم د.كشان .ثم …ثم..بقية المصلين…في ظاهرة لم اراها كثيرا ..قليل ان تجد امام يعانقه المصلين عقب الصلاة بحميمية بادية…منذ ذلك اليوم والى أن غادرت البلاد..لم تقطعني عن الجمعة خلفه الا ظروف قاهرة أو سفر…فكنت اتخطى له المساجد لالقاه واصلي خلفه.

اللهم ان عبدك يوسف جاءك تزفه محبة عبادك له..اللهم تقبل شفاعتنا فيه..فانا نشهد اننا مش عرفناه لم نسمع منه او نرى منه الاّ خلق كريم وكلام طيب اجتهد به ان يحبب عبادك في دينك وشرعك..اللهم ربنا الرحمن تقبل يوسف في عليين.