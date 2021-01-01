رجل الأعمال السعودي (أحمد التازي): أعتز وافتخر بالرئاسة الفخرية لنادي المريخ

الرياض: السوداني (خاص)

أعلن رجل الأعمال السعودي “أحمد بن محمد طه صالح التازي”، عن قبوله الرئاسة الفخرية لنادي المريخ. وقال التازي: “أتقدم إلى الشعب المريخي بكل الاعتزاز والفخر بعد استلام خطاب الرئاسة الشرفية، وأعلن اعتزازي وقبولي الرئاسة الشرفية للنادي”.

وأضاف التازي: “أعلن بأني واحد من ملايين عشاق المريخ، واتقدم بالشكر والامتنان لمجلس الادارة على الثقة التي منحوها لي، وأعدهم بأنني سأكون جندياً في منظومة المريخ، وسوف أكون الداعم المثالي لكي يكون المريخ في مقامه الذي يليق به، لينعكس ذلك على تقدم الكرة السودانية”.

وأكد التازي بأنه سيقوم بجهود جبارة للنهوض بالفريق مادياً ومعنوياً واستكمال مسيرة النادي ليكون المريخ أفضل فريق في أفريقيا، للوصول إلى العالمية التي يستحقها الجمهور العظيم

وقال: “سوف تكون تلك الجهود الجبارة بتضافر كافة الأيدي، وسوف اكون واحداً منهم لأقدم كافة إنواع الدعم المطلوب لاستكمال الانتصارات التي عرفها النادي على طول تاريخه منذ التأسيس ١٩٢٧”. وأضاف: “من منطلق حبي وعشقي للمريخ وللشعب السوداني الشقيق، سأعمل جاهداً مع مجلس الإدارة ومحبي النادي لتقديم ما يحتاجه الفريق في أي أمر، ولن أتأخر أبداً وذلك للتعبير عن الاعتزاز والعشق للمريخ”.

وختم الرئيس الفخري لنادي المريخ بقوله: “أخيراً، أتقدم بكامل الشكر والفخر للشعب السوداني الشقيق والشعب المريخي على الثقة التي أعتز بها من أرض الحرمين الشريفين التي تعبر عن مدى العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين السعودي والسوداني كإخوة منذ القدم”.