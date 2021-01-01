والي الخرطوم يدشن “السبت” برنامج سحب القرعة للسكن الشعبي

الخرطوم: السوداني

يدشن السيد/ ايمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم بمباني صندوق الإسكان والتعمير ولاية الخرطوم في العاشرة صباح غد السبت وعلى شرف احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال برنامج سحب القرعة للسكن الشعبي للمواطنين المستحقين وفقا للمراحل التي تم الاعلان عنها سابقا حسب الأسبقية الزمنية للاستحقاق واستيفاء المدفوعات الأولية “المقدم” وذلك وفقا لكشف شهر يناير المعلن عنه.

وتشمل المرحلة الأولى المواطنين الذين أوفوا ما عليهم من مقدم للسكن الشعبي كاملاً قبل 31 ديسمبر 2016 وعددهم 2576 مواطناً.

ونوهت ادارة الصندوق انه سيتم إجراء عملية سحب القرعة يوم السبت 2 يناير ثم تتوالى يومي الأربعاء والأحد من كل أسبوع إبتداءً من الأربعاء 6 يناير ـ خلال شهر يناير 2021، لعدد 201 مواطناً بواقع 50 أسبوعياً، وذلك وفقاً لإجراءات الصندوق الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، على أن يتم نشر الكشوفات لكل شهر لاحقاً.

كما نوهت الادارة انه سيتم نشر كشف شهر يناير 2021 من خلال صفحة صندوق الاسكان والتعمير.