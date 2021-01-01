عقب حادثة “بهاء نوري” موجهات جديدة لتجويد عمل المشارح بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أصدرت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة الخرطوم موجهات جديدة في إطار تنظيم وتجويد خدمات الطب العدلي .

ووجه مدير عام الهيئة د. هاشم محمد صالح فقيري في تعميم اصدره اليوم السبت، جميع المدراء والأطباء بالمشارح بضرورة الالتزام بتشريح جثث الاشخاص المتوفين في السجون والحراسات والمعتقلات بواسطة لجنة ثلاثية من 3 أطباء شرعيين على الاقل.

وحدد التعميم أن يتم إعادة تشريح الجثامين بواسطة لجنة ثلاثية من 3 أطباء شرعيين على الاقل، كما لا يتم نبش وتشريح الجثامين التي تم تشريحها من قبل الا بواسطة لجنة ثلاثية من 3 أطباء شرعيين على الاقل.