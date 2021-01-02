وزارة الري: المساحات المزروعة خارج الدورة وراء تدني المناسيب

الخرطوم: رحاب فريني

كشف وزير الري والموارد المائية ياسر عباس على أن احد ابرز اسباب تدني مناسيب الري في العروة الشتوية بمشروع الجزيرة والزيادة الملحوظة في حجم المساحات المزروعة خارج الدورة الزراعية.

وقال في اجتماع مع آلية تحصيل رسوم مياه الري برئاسة الوزارة امس، أن الزيارة التي قام بها إلى ميجر المريبيعة بشمال الجزيرة والنقاشات التى اجراها ميدانيا اكدت للمزارعين أن المشكلة لا تكمن في قلة (الكراكات) ولكنها تكمن في تعديات بعض المزارعين بزراعة مساحات العروة الصيفية إلى جانب المساحات المخصصة للعروة الشتوية مما احدث اختناقات وتدنيا في المناسيب، مؤكدا حرص وزارته على تحديد مواقع الاحتياج الفعلي لعمل الكراكات وازالة الاطماء والحشائش.

وكشف ياسر عن اتفاق وزير الزراعة ووالي ولاية الجزيرة ومحافظ مشروع الجزيرة على اهمية التعاون والتنسيق لانجاح الموسم الشتوي الحالي.

وقال عباس إن لقاء والي الجزيرة بشركاء الانتاج استعرض المجهودات المبذولة لوقف التعديات على الترع والقنوات بمساعدة الجهات الأمنية بالولاية وتفعيل سلطة القانون، مؤكداً أن إنجاح الموسم الزراعي يحتاج لتضافر الجهود كافة.