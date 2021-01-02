وزير الداخلية يتفقد أقسام الشرطة والارتكازات بالخرطوم

الخرطوم(سونا)

تفقد وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله في زيارة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس “الجمعة”، رئاسة شرطة ولاية الخرطوم وأقسام الشرطة والارتكازات بالولايــــــــة، وقف خلالها على مدى جاهزية وأداء قوات الشرطة ميدانيًا.

ووجه الوزير لدى زيارته بإنفاذ الخطة التطويرية لوزارة الداخلية التي تم إعدادها لتُطبق ابتداءً من مطلع العام 2021م، بالتركيز على عدة محاور أهمها: تعزيز الأمن والاستقرار وإنفاذ خطة حماية المدنيين، تطوير الأداء المهني وبناء القدرات، الاصلاحات الهيكلية، تحديث نظم العمل، تحقيق الرضاء الوظيفي.

وهنأ الطريفي قوات الشرطة السودانية بعيد الاستقلال الـ 65، موجهًا ببذل المزيد من الجهد في أداء الواجبات وإنفاذ سيادة حكم القانون، مشدداً على مراعاة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بما يحفظ ويصون كرامة وحقوق المواطنين، موجها في ختام الجولة التفقدية بتكريم المتميزين في الأداء خلال العام 2020م من رجال الشرطة فى البلاد.