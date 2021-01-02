آليات جديدة للميناء الجنوبي وفريق هندسي متكامل لإجراء الصيانة

بورتسودان: سودان فيرست

أكدت مصادر متطابقة لـ”سودان فيرست”، وصول معدات جديدة للميناء الجنوبي بميناء بورتسودان تتمثل في عشر آليات حمولة 65 طناً، إلى جانب عشرة جرارات، و”5″ طق ماستر بمطلوبات ومواصفات تم تحديدها للمواصفات العالمية، حيث أعدت منذ العام ٢٠١٨ لتأتي مع نهايات العام ٢٠٢٠.

وحسب شهود عيان، فإن صيانة بعض الآليات وتأهيلها تجرى بأيد وكوادر وطنية خالصة، حيث تجرى صيانة آليات (315) حمولة 15 طناً وهي جاهزة للعمل. كما تجرى صيانة آليات أخرى وتم تحديد الآليات التي توقفت بسبب الاسبيرات وبعض المعينات.

وقالت المصادر إن الكوادر الهندسية بقيادة رئيس ورش الآليات، غاندي عبد الدافع يعملون بكل همة بعد توافر العديد من الآليات والاسبيرات في معالجة كل الخلل، وتوقعت المصادر أن تشهد المؤانئ حراكاً اقتصادياً كبيراً وإنجازات ضخمة خلال العام الجديد.