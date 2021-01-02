سفير السودان بالقاهرة: لم نعد بلدا منعزلا عن محيطه الإقليمي والعالمي

الخرطوم: وكالات

قال سفير السودان لدى مصر محمد إلياس محمد، إن الجميع يعمل على إعادة بناء الدولة السودانية، مضيفا أن السودان لم يعد بلدا منعزلا عن محيطه الإقليمي والعالمي وأنه دولة مسئولة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار، أن السودان أصبح دولة فعالة في كل القضايا الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هناك سياسات أمريكية فرضت على السودان بسبب الأخطاء التي وقع فيها النظام السابق. وتابع “إننا نسعى للاستفادة من التكنولوجيا وحالة الانفتاح من دول العالم”، مضيفا أن هناك علاقات غير مسبوقة بين مصر والسودان، وأن سد النهضة مشكلة حقيقة وقائمة والدول مصممة على الوصول للاتفاق.