أخطاء فادحة للاوغندي الهلال يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام الاهلي مروي

واصل الهلال سلسلة نتائجه المخيبة للامال بعد أن سقط الفريق في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل خلال المباراة الثانية للفريق في بطولة الدوري الممتاز وهذه المرة أمام الاهلي مروي الذي كاد ان يحقق الإنتصار على الهلال لولا سوء الطالع الذي لازم أداء ملوك الشمال وختام الهجمة، حيث تقدم الأهلي مروي بهدف السبق عن طريق رامي كرتكيلا في شوط اللعب الأول وأدرك نزار حامد التعادل لصالح الهلال من مجهود فردي رائع، وعاد نزار حامد ليضيف الهدف الثاني لصالح الهلال من علامة الجزاء بعد عرقلة وضاح في المنطقة المحظورة، لينجح الأهلي مروي في إضافة هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة بواسطة المهاجم ود أبوك، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ووصل كل من الهلال والاهلي مروي للنقطة الثانية.