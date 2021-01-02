المدينة: أتمناه عاما مليئا بالنجاحات والانتصارات

تمنى مهاجم المريخ بكري عبد القادر ” المدينة ” أن تعود ذكرى الاستقلال المجيد وبلادنا تنعم بالامن والامان وأن يزول الوباء.

وقال اللاعب الشهير بـ(العقرب) في تصريحات صحفية “نتمنى أن يعود العام الجديد على الجميع بالخير وأن تمضي البلاد إلى الامام وأن تتحقق الطموحات والاحلام التي ينادي بها الجميع.

واشار العقرب خلال حديثه إلى انه على الصعيد الشخصي يتمنى أن تكون السنة الميلادية الجديدة مليئة بالنجاحات والانتصارات وتحقيق البطولات لرفعة اسم المريخ عاليا سواء في البطولات المحلية او الخارجية إن شاء الله.

واوضح اللاعب انه حرص على الاحتفال بذكرى الاستقلال مع اسرته الصغيرة، مشيرا إلى انه ملتزم بالتدابير الصحية الخاصة بجائحة كورونا سائلا الله تعالى أن يزيل الوباء عن البلاد وأن ينعم بالشفاء على المصابين إن شاء الله.