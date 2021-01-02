اتصالات بين الثنائي الهلال يترقب دعم الرئيس الفخري

حصلت ( السوداني) على معلومات مؤكدة تفيد بأن رئيس الهلال الفخري، تركي آل الشيخ رصد ميزانية مالية ضخمة وذلك من اجل دعم النادي خلال الفترة القادمة.

وعينت لجنة التطبيع الهلالية، المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي.

وحسب مصادر موثوقة فإن الايام الماضية شهدت اتصالات عديدة بين رئيس الهلال هشام السوباط، والمستشار السعودي الشهير حيث تم وضع النقاط على الحروف حول عدد من التحديات المهمة التي تواجه النادي خلال المرحلة القادمة.

وقال مصدر موثوق بلجنة التطبيع الهلالية إن الاخيرة تعلق الكثير من الآمال على المستشار تركي آل الشيخ خاصة تلك المتعلقة بفريق الكرة الاول بالازرق والذي يواجه الكثير من الالتزامات خلال البطولة الافريقية وكذلك على المستوى المحلية، لافتا إلى اعتمادهم على الخبرات التي يتمتع بها الرئيس الشرفي الجديد للنادي خاصة فيما يتعلق باستجلاب افضل اللاعبين الاجانب بالاضافة إلى الجوانب الاخرى ذات الصلة بالاستثمار والتسويق الرياضي.