هلال الأبيض والشرطة يتعادلان وسقطة لاتحاد الكرة

وجهت فئة كبيرة من الجماهير انتقادات حادة للجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم وذلك نتيجة للواقعة التي حدثت في مباراة هلال الابيض وضيفه الشرطة القضارف التي جرت عصر امس ” الجمعة” باستاد الهلال وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

وشهدت المباراة تعرض لاعب وسط الشرطة القضارف محجوب تكية لكسر في القدم، بيد أن المفاجأة كانت حاضرة في المعاناة التي حدثت بالملعب نتيجة عدم توفر سيارة اسعاف للمسارعة بنقل اللاعب إلى المستشفى.

ولجأ الحاضرون بالملعب إلى الاستعانة بسيارة ” بوكس” وذلك لنقل اللاعب إلى المستشفي وهو التصرف الذي وجد انتقادات لاذعة وتساؤلات عديدة خاصة وأن وجود سيارة اسعاف من الشروط المهمة لسلامة اللاعبين وكل المتواجدين في ارضية الملعب فكيف أن تلعب مباراة دون وجود ادنى مقومات السلامة.