التش يبدأ الرحلة العلاجية بـــــــ(اسبيتار)

نقل لاعب المريخ أحمد حامد التش إلى مقر اقامته الجديد التابع لاتحاد كرة القدم القطري وذلك استعداداً لبداية رحلة العلاج من الاصابة التي حلت به خلال وقت سابق.

وغادر التش إلى قطر خلال الاسابيع الماضية بمبادرة من الاتحاد القطري لكرة القدم والذي اعلن تكفله بعلاج وتأهيل اللاعب من الاصابة التي تعرض لها مؤخراً.

وينتظر أن يتم اخضاع التش لفحوصات جديدة قبيل أن يتم تقييم حالته الراهنة ومن ثم يخضع اللاعب للعلاج بشكل كامل سواء اكانت الاصابة في الرباط الصليبي او اي شيء بخلاف ذلك.

وقال مصدر برابطة المريخ بدولة قطر إن الترتيبات الخاصة بعلاج ” التش” متميزة، لافتا الى أن الاتحاد القطري لكرة القدم تسلم اللاعب بصورة رسمية نهاية الاسبوع المنصرم واكمل كافة الاجراءات الخاصة بعلاجه وذلك عقب اكتمال الاجراءات والمخاطبات التي تمت بين الاتحاد السوداني لكرة القدم ونظيره القطري إلى جانب الاتصالات التي جرت خلال وقت سابق بين السفير القطري ورئيس الاتحاد القطري والدور الذي لعبه رئيس المريخ السابق جمال الوالي عازيا كل هذه الاعمال إلى انها اسهمت في توفير رعاية استثنائية للاعب ينتظر أن تعيده الي الملاعب بالسرعة المطلوبة.