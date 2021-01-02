الهلال يفتح ملف مواجهة الأشانتي الغاني

بنهاية الحكم لصافرة مباراة الأمس بين الهلال والأهلي مروي، طوى الجهاز الفني ملف البطولة المحلية بصورة مؤقتة ليتأهب الهلال للاستحقاق الأهم بدوري الابطال حيث تنتظر الفريق مباراة مهمة الاربعاء المقبل أمام الأشانتي كوتوكو الغاني، وسيعمل الجهاز الفني للهلال على تجهيز العناصر المقيدة بالكشف الإفريقي للمواجهة المهمة والحاسمة يوم الأربعاء المقبل أمام الاشانتي كوتوكو الغاني، وسينخرط الهلال في معسكر مبكر اعتبارا من يوم الغد على أن يؤدي الهلال مرانه الرئيسي عصر الاثنين المقبل.

هذا وينتظر أن تصل خلال الساعات القليلة القادمة بعثة الأشانتي كوتوكو الغاني بكامل نجومها لمقابلة الهلال في المباراة التي ستحدد نتيجتها هوية النادي المتأهل لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.