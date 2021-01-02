الفريق السر رئيساً للجنة المنظمة لمباراة الهلال والأشانتي الغاني

قرر مجلس إدارة نادي الهلال تكوين لجنة داخلية منظمة لمباراة الفريق الأفريقية أمام فريق الاشانتي الغاني عصر الاربعاء القادم، برئاسه الأمين العام للنادي سعادة الفريق شرطة السر أحمد عمر ، ومن جانبه أكد السر أحمد عمر في حديثه للموقع الرسمي للنادي أن اللجنة تم تكوينها لمتابعة كل إجراءات تنظيم المباراة، من إقامة المراقب والحكام، بالإضافة إلى تجهيز متطلبات فريق الأشانتي والاستعداد لاستقباله وكذلك الوقوف على كل الاستعدادات بالاستاد لاستقبال هذا الحدث الكبير، هذا وتضم اللجنة نائب الامين العام الأستاذ إسماعيل عثمان السيد نائباً لرئيس اللجنة وعضوية كل من دكتور عبد الله العاقب نائب أمين الخزينة، البروفيسور محمود السر المدير العام للنادي، المستشار المهندس عز الدين الحاج وأعضاء المكتب التنفيذي الدكتور هيثم السوباط، العقيد حسن محمد صالح، أسامة عبد المطلب، مهيار الطيب، ياسر يس والإمام علي الريح، هذا وستعقد اللجنة أولى اجتماعاتها صباح الغد عند الساعة الـعاشرة صباحاً بالمكتب التنفيذي للنادي بالخرطوم.