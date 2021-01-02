وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد

القاهرة: وكالات

رحل الكاتب والسيناريست، الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر 77 عاماً، بعدوأن وافته المنية في العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، وهو كاتب سيناريو مصرى، عُرف بتقديمه للأعمال المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

ولقيت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجاباً من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتّجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية، فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

أيضاً يقوم بكتابة المقال السياسي والاجتماعي في أكثر الصحف انتشاراً، ويُحظى بجمهور واسع من القراء وكذلك أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات، متتالية أخرج منها عدداً من أفضل كُتّاب السيناريو الحاليين.

ولد بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر. متزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التلفزيون المصري سابقاً ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.

ومن أعماله السينمائية، طائر الليل الحزين، فتوات بولاق، غريب في بيتي، البريء، أرزاق يا دنيا، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان.