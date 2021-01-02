محافظ مشروع الجزيرة: محاصيل العروة الشتوية تبشر بإنتاجية عالية

الخرطوم: السوداني

قال محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق، إن محاصيل العروة الشتوية تبشر بإنتاجية عالية بسبب التأسيس الجيد للمحاصيل رغم ضعف مناسيب الري.

وأعلن اكتمال زراعة 431.5 ألف فدان قمح، منها 179.5 ألف فدان بالجزيرة و241.8 ألف فدان بالمناقل من جملة المستهدف 600 ألف فدان، كما تم ري 123.262 فداناً رية أولية و117.2 ألف فدان رية ثانية.

وأعلن محافظ مشروع الجزيرة بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم، عن تدشين مبادرة تأهيل 330 منزلاً وسرايا و114 مكتباً في جميع أقسام مشروع الجزيرة منتصف يناير الجاري على يد رئيس مجلس الوزراء.

وكشف مرزوق، عن التصديق بسفلتة 300 كيلو بالطرق داخل مشروع الجزيرة لربط مناطق الإنتاج بالمدن والطرق القومية ضمن ميزانية العام الحالي.

وقال مرزوق، إن استيعاب 1300 من العاملين المفصولين سيسهم في نهضة المشروع، مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به الإعلام تجاه نهضة مشروع الجزيرة، قاطعاً بأن الموسم القادم سيشهد استقراراً في الزراعة.