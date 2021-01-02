والي الخرطوم: لن يعود عهد المحابآة والسكن ليس “مِنّة ولا عطية”

الخرطوم: السوداني

قال والي الخرطوم أيمن خالد نمر، إنه لن يجامل أحداً ولن يعود عهد المحابآة في منح تصاديق السكن الشعبي لذوي القربى وكوادر الحزب.

وأضاف: إن حق السكن ليس “مِنّة ولا عطية” وإنما حق يجب أن يتمتع به كل فرد مستحق للحصول على السكن، مشيراً إلى توزيع السكن لكل المواطنين وفقاً لمعايير العدالة القائمة على أسبقية الاستحقاق وأسبقية سداد المقدم.

وكشف نمر لدى مخاطبته، تدشين قرعة السكن الشعبي اليوم السبت، عن أن كل التشوهات وملفات الفساد وضعت أمام لجان إزالة التمكين، وأضاف: نحن في سدرة مبتدأنا ولم نصل حتى الآن سدرة مبتغانا.

من جانبه، أعلن مدير صندوق الإسكان والتعمير مهندس جمال إبراهيم، أن عدد المواطنين الذين لديهم استحقاق (٥٠) ألفاً والذين بحوزتهم أرانيك (٦٠) ألفاً، وهذا العدد يفوق كل ما قدمه الصندوق منذ إنشائه، حيث بلغت جملة ما وزعه (١٠٠) ألف وحدة سكنية.

يُذكر أنّ الصندوق صمم ثلاث مراحل لإجراء عمليات السحب حسب الأسبقية الزمنية للاستحقاق واستيفاء المدفوعات الأولية “المقدم”، وتشمل المرحلة الأولى، المواطنين الذين أوفوا ما عليهم من مقدم للسكن الشعبي كاملاً قبل 31 ديسمبر 2016 وعددهم 2576 مواطناً.

عليه، تقرر إجراء عملية سحب القرعة اليوم 2 يناير ثم تتوالى يومي الأربعاء والأحد من كل أسبوع ابتداءً من الأربعاء 6 يناير، خلال شهر يناير 2021 لعدد 201 مواطن بواقع 50 أسبوعياً، وذلك وفقاً لإجراءات الصندوق الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، على أن يتم نشر الكشوفات لكل شهر لاحقاً.