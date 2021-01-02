المالية: سيتم عرض المُوازنة على المجلس المشترك الثلاثاء المقبل

الخرطوم: السوداني

أفادت وزارة المالية بأنها ستعرض المُوازنة على مجلس الوزراء المكتمل في الخامس من يناير الجاري، على المجلس المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

وأضافت في بيان لها اليوم السبت، أنه سيتم عرضها أيضاً على قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وشركاء السلام قبل إجازتها النهائية من قِبل المجلس المشترك في العاشر من يناير الجاري.

وكشفت عن أنه تم عرض المسودة الأولى على لجنة القطاعات الوزارية يومي 29 و30 ديسمبر الماضي، وذلك للنقاش حول حولها، وسيستمر النقاش مع لجان القطاعات حتى يوم غدٍ.

وقال البيان، إن الوزارة كوّنت منذ خمسة أشهر ثلاث لجان مشتركة ما بين وزارة المالية والجهات المختصة، لتعظيم الإيرادات وخفض الإنفاق ووضع السياسات العامة لموازنة العام المالي 2021، وتمخّضت اللجان عن مصفوفات لقرارات محددة لاستصحابها في إعداد المُوازنة.