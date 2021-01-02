إغلاق كامل للأسواق بمدني نتيجة ارتفاع الإصابات بكورونا

مدني: السوداني

قرر الإجتماع الطارئ للجنة أمن ولاية الجزيرة ولجنة الطوارئ الصحية مساء اليوم السبت بقصر الضيافة بمدني برئاسة د. عبدالله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة بحضور د. علي خضر المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى الإغلاق الكامل لأسوق مدينة مدني إعتباراً من يوم غد الأحد 3 يناير الجاري.

على أن يتم الترتيب مع الجهات ذات الصلة لمزاولة العمل في الأسواق بصورة تدريجية إضافة لتكثيف الوعي وسط المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة والوسائل الأخرى المتاحة للحد من إنتشار فايروس كورونا وخطورة الجائحة.

وأعلن الأستاذ عثمان عابدين أمين عام حكومة ولاية الجزيرة عضو اللجنة الأمنية في تصريح لسونا أن الإجتماع قيم تنفيذ القرارات التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي بخصوص الإحترازات الصحية لمجابهة جائحة كورونا في موجتها الثانية.

وأقر بالإرتفاع كبير الذي شهدته الولاية في الإصابة بكورونا وأن الإمكانيات المتوفرة لوزارة الصحة لا تتحمل إستيعاب مزيداً من الحالات رغم الجهد الكبير الذي تقوم به في مراكز العزل.

وأعلن أن والي الجزيرة وجه بتسخير كل إمكانيات الولاية لوزارة الصحة لمواجهة الجائحة منوها لإدراك المواطن وتجاوبه مع التوجيهات بأن يكون هذا العام عام خير وصحة للجميع.

وكان والي الجزيرة قد قام ظهر اليوم بجولة تفقدية بسوق مدني العمومي والسوق المركزي والسوق الجديد وقف خلالها علي الإلتزام بتنفيذ برنامج إغلاق الأسواق.