بالصور.. شاب سوداني يعرض ليمون طبيعي بحجم لافت من انتاج شمالي السودان

الخرطوم: السوداني

عرض شاب سوداني انتاجهم من “الليمون الطبيعي” بحجم كبير ولافت من انتاج شمالي السودان، منطقة البرقيق، حوالي 45 كلم من حاضرة الولاية دنقلا.

وأوضح د.”مصعب عكاشة” بقروب مختص في الزراعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ( أن هذا الحجم العائلي من الليمون من انتاج مشروع البرقيق شمالي السودان)، وأظهرت الصور طبيعة و حجم الثمرة الكبير ومدى اكتنزاها بالماء.

ويتزايد الطلب على الليمون السوداني في الأسواق الخارجية لجودته بشكل كبير، وبحسب احصائيات الصادر خلال السنوات الماضية، فإن ترتيب الدول العربية الاعلى استيرادا لليمون السوداني هي السعودية ثم الامارات و تليها الأردن ثم الكويت، ثم قطر ودول أخرى، بعائدات أكثر من 10 مليون دولار في العام.