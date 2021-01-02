انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول الى السعودية

السوداني: وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً اليوم الأحد وفق ضوابط محددة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.

و فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل منذ تاريخ 20 ديسمبر 2020.